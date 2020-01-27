Нардеп Мережко избран вице-президентом ПАСЕ

Вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы 27 января избрали члена украинской делегации, нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко. Об этом в Facebook сообщила его коллега по фракции Евгения Кравчук.
Она напомнила, что 20 вице-президентов стран участниц избираются каждый год в начале сессии ПАСЕ и работают до следующей сессии.
Члена української делегації, представника Слуги народу Олександра Мережка обрано віце-президентом Парламентської…
Posted by Yevheniya Kravchuk on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020
Мережко 17 января был назначен главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Зимняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге 27 января и завершится 31 января.
Украина не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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