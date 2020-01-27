В Украине выявили один случай заболевания коронавируса

На территории Украины зарегистрирован один эпизод заболевания коронавирусом. Соответственные данные подтвердили в лабораторном центре Минздрава в Киеве.

Как рассказали сотрудники центра на его странице в социальной сети Facebook, в лабораторию за эпидемсезон 2019-2020 доставили больше семи десятков образцов для исследования на грипп, и на текущий момент врачи проанализировали их большую часть. Так, в итоге проведенной работы оказалось, что один эпизод приходится на коронавирус, но его штамм не указан. «Не китайский», — заметили специалисты.

В конце декабря вспышку новой эпидемии выявили в Ухане (Китай), позже сведения о новых случаях появления болезни заявили в Японии, Южной Корее, Соединенных Штатах и некоторых иных государствах. Об источнике заражения медики информации не имеют, но предполагают, что недуг распространился из-за мяса змей, которое реализовывали на одном из рынков страны.

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