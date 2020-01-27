«Угомонитесь»: Лариса Голубкина прокомментировала новость о своей госпитализации

27.01.2020, 16:04, Разное

Лариса Голубкина эмоционально отреагировала на появившиеся в СМИ новости, что она госпитализирована. Знаменитая актриса опровергла слухи, призвав журналистов «угомониться».
В интервью «Телепрограмме» легенда отечественного кино отметила, она — в норме, и об ее самочувствии не стоит беспокоиться. «Я жива и здорова», — заявила Голубкина, добавив, что у нее проблемы с голеностопом, но с этим она борется всю жизнь. Знаменитость назвала себя «гусаром», укрощавшим лошадей. «Сейчас бабушка русской революции претерпела артроз, вот и все», — призналась вдова Андрея Миронова и попросила журналистов угомониться.

Ранее Голубкина рассказывала, что ездила в Германию для обсуждения с врачами возможности операции. Медики, проведя обследование, решили отложить до весны хирургическое вмешательство. На данный момент актриса нормально себя чувствует.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Госсекретарь Майк Помпео в понедельник выразил возмущение продолжающимися нападениями иранских вооруженных формирований на американские объекты, расположенные на территории Ирака. Согласно сообщению Госдепартамента, речь идет, в частности, об имевшем место в воскресенье ракетном обстреле американского посольства. Глава внешнеполитического США сделал это заявление в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Аделем Абдулом Махди. «Госсекретарь вновь подчеркнул, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика