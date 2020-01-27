«Угомонитесь»: Лариса Голубкина прокомментировала новость о своей госпитализации

Лариса Голубкина эмоционально отреагировала на появившиеся в СМИ новости, что она госпитализирована. Знаменитая актриса опровергла слухи, призвав журналистов «угомониться».

В интервью «Телепрограмме» легенда отечественного кино отметила, она — в норме, и об ее самочувствии не стоит беспокоиться. «Я жива и здорова», — заявила Голубкина, добавив, что у нее проблемы с голеностопом, но с этим она борется всю жизнь. Знаменитость назвала себя «гусаром», укрощавшим лошадей. «Сейчас бабушка русской революции претерпела артроз, вот и все», — призналась вдова Андрея Миронова и попросила журналистов угомониться.

Ранее Голубкина рассказывала, что ездила в Германию для обсуждения с врачами возможности операции. Медики, проведя обследование, решили отложить до весны хирургическое вмешательство. На данный момент актриса нормально себя чувствует.

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