Сын Раисы Рязановой Данила Перов скончался в том же возрасте, что и отец

Данила Перов скончался в результате оторвавшегося тромба. Смерть постигла его в том же возрасте, что и отца. Похороны проходили на Троекуровском кладбище на прошлой неделе.

Близкие друзья семьи говорят, что Данила Перова преследует злой рок, так как никаких проблем со здоровьем он не имел. Его коллега Марина Куделинская сообщает, что все произошло быстро. Ночью ему стало плохо, начался озноб, сразу позвонили в скорую помощь, которая ехала 10 минут, а актер умер за 7 минут. Марина Куделинская сообщает, что знаменитость очень любил играть в футбол, но курил много. Примечательно, что его отец — Юрий Перов умер в том же возрасте, в 51 год.

Раиса Рязанова повстречала Юрия Перова в период учебы в ГИТИСе. Они сочетались браком еще в институте, потом родился сын Данила. Мальчика часто брали с собой на съемки, поэтому уже в один год он попал в кадр фильма «День и вся жизнь». После этой картины семья распалась, так как Раиса Рязанова полюбила режиссера, но с бывшим супругом она смогли сберечь дружеские отношения.

Данила Перов пошел по стопам отца и матери, выбрав актерскую деятельность. Проработал в «Содружестве актеров таганки» 25 лет. Всем коллегам очень жаль Раису Рязанову, ведь из близких людей у нее остались лишь внук и невестка.

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