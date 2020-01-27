Стоматолог из Украины задержан за попытку вывезти из РФ почти тысячу зубов

На таможенном посту МАПП Гуково Ростовской таможни задержан украинец, пытавшийся вывезти из РФ незадекларированные стоматологические средства и 960 акриловых зубов, сообщила пресс-служба Ростовской таможни.
Гражданин Украины, прибыл на таможенный пункт на рейсовом автобусе со стороны России. Сотрудники таможни заподозрили, что в его багаже есть незадекларированные товары. В ходе проверки выяснилось, что украинец провозил более 450 г стоматологического слепочного материала, 500 г зуботехнического воска, 170 мл раствора для анестезии и 960 акриловых зубов, декларацию на которые он не подавал, говорится в сообщении на сайте южного таможенного управления.
Мужчина пояснил, что является стоматологом и планировал использовать материалы в работе.
«Поскольку предназначение и количество товара, перемещаемого гражданином через таможенную границу ЕАЭС, предполагает его использование в предпринимательской либо производственной деятельности, товар не может быть отнесен к товарам, предназначенным для личного пользования, и, подлежит таможенному декларированию в соответствии с требованиями главы 17 ТК ЕАЭС», – сказал И. О. начальника таможенного поста МАПП Гуково Владимир Кодуа.
В отношении украинца возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).
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