Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с новым коронавирусом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $10 млн на борьбу с новым видом коронавируса, чтобы не допустить его распространение по всему миру. Об этом сказано на сайте фонда.

Половина суммы будет направлена китайским организациям, которые занимаются выявлением случаев инфицирования, ухаживают за заразившимися и разрабатывают вакцину.

Вторая половина средств пойдет в Африканский центр контроля и предотвращения заболеваний.

В Китае количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, увеличилось до 80 человек.

При этом общее число заболевших в стране достигло 2744 человек. Более 300 из них находятся в критическом состоянии.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс считается крупнейшим частным фондом в Соединенных Штатах и владеет активами в размере $50,7 млрд. Основные цели организации — улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и облегчение доступа к информационным технологиям.

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