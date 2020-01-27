Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщает РБК.

Позднее рекомендацию комитета подтвердила пресс-служба партии. «Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства млн человек» — заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Окончательное решение об исключении из «Единой России» примет президиум Генсовета партии.

В «Единой России» заявили о намерении обсудить исключение Игнатьева после двух медийных скандалов с его участием.

23 января в Чувашии прошло торжественное вручение ключей от новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики. В сети появилось видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от нового служебного автомобиля.

Это был уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший возмущение общественности. Ранее ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров, «которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком». Игнатьев заявил, что смысл его «речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили».

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