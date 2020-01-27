В России задержали гражданина Японии по подозрению в шпионаже

В России задержали гражданина Японии, который якобы пытался получить секретные материалы о российском военном потенциале. Об этом 27 января агентству «РИА Новости» сообщили в министерстве иностранных дел России.

В министерстве рассказали, что «25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии».

Российская сторона объявила задержанному официальное предостережение, после чего ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть территорию России. Он находился в стране по журналисткой визе и на следующий день покинул Россию.

Кроме того, в МИД вызвали советника-посланника посольства Японии в Москве, которому вручили ноту протеста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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