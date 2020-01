Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми»

Споры и печаль стали частью нынешней церемонии вручения премий «Грэмми» еще до того, как она началась в воскресенье.

«Мы собрались здесь в самый главный музыкальный вечер, чтобы отметить артистов, которые являются лучшими. Но, честно говоря, мы все ощущаем безумную грусть», – сказала ведущая Алиша Киз, открывая церемонию.

Она имела в виду трагическую смерь легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери, которые оказались среди девяти погибших в результате крушения вертолета утром в воскресенье.

Церемония вручения премий музыкальной индустрии проходила в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе, где Брайант много лет демонстрировал свое мастерство в качестве защитника команды Los Angeles Lakers.

«Мы буквально стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант», – сказала Киз.

Что касается споров, то они были связаны с отстранением от должности исполнительного директора Национальной академии звукозаписи Деборы Дуган.

Дуган, назначенная на эту должность в прошлом году, став первой женщиной во главе академии, была отстранена менее двух недель назад по обвинениям в ненадлежащем поведении. После этого она подала жалобу в комиссию по обеспечению равных возможностей.

Но печаль и споры не помешали исполнителям устроить потрясающий праздник песни.

Пышная певица и флейтист Лиззо открыла вечер своими песнями Truth Hurts и Cuz I Love You. Ее песня Truth Hurts получила «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

Главными победителями вечера, однако, стали 18-летняя певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас, записавшие альбом “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” в своем доме в Лос-Анджелесе.

Билли, которая унесла с собой премию в номинации «Лучший новый исполнитель», также была удостоена награды за лучший альбом, а ее песня Bad Guy была признана лучшей песней и лучшей записью года.

Финнеас был признал лучшим продюсером неклассической музыки и автором лучшего звукового решения для альбома неклассической музыки.

Вместе сестра и брат получили премию за лучший поп-альбом.

В общей сложности поп-гот-бунтарь Билли Айлиш получила пять золотых статуэток, полностью забрав себе «большую четверку» главных премий.

Лиззо, которая лидировала по числу номинаций, получила три премии: за лучшее сольное поп-исполнение, лучший альбом в жанре современной городской музыки и лучшее традиционное исполнение в жанре ритм-н-блюз.

Приводим список победителей 62-й церемонии вручения премий «Грэмми» в основных номинациях.

Альбом года: Билли Айлиш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Запись года: Билли Айлиш, Bad Guy

Песня года (признание авторства песни): Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл, Bad Guy.

Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш.

Лучшее музыкальное видео: Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус, Old Town Road.

Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator, “Igor”.

Лучший рок-альбом: Cage The Elephant, Social Cues.

Лучший поп-альбом: Билли Айлиш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Лучшее сольное поп-исполнение: Лиззо, Truth Hurts.

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус, Old Town Road.

Лучший альбом в жанре современной городской музыки: Лиззо, Cuz I Love You (Deluxe).

Лучший альбом в стиле кантри: Таня Такер, While I’m Livin’.

Лучший альбом в жанре альтернативной музыки: Vampire Weekend, Father of the Bride.

Лучший альбом этнической музыки: Анжелика Киджо, Celia.

