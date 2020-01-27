Билли Айлиш получила пять премий «Грэмми»

Споры и печаль стали частью нынешней церемонии вручения премий «Грэмми» еще до того, как она началась в воскресенье.
«Мы собрались здесь в самый главный музыкальный вечер, чтобы отметить артистов, которые являются лучшими. Но, честно говоря, мы все ощущаем безумную грусть», – сказала ведущая Алиша Киз, открывая церемонию.
Она имела в виду трагическую смерь легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери, которые оказались среди девяти погибших в результате крушения вертолета утром в воскресенье.
Церемония вручения премий музыкальной индустрии проходила в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе, где Брайант много лет демонстрировал свое мастерство в качестве защитника команды Los Angeles Lakers.
«Мы буквально стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант», – сказала Киз.
Что касается споров, то они были связаны с отстранением от должности исполнительного директора Национальной академии звукозаписи Деборы Дуган.
Дуган, назначенная на эту должность в прошлом году, став первой женщиной во главе академии, была отстранена менее двух недель назад по обвинениям в ненадлежащем поведении. После этого она подала жалобу в комиссию по обеспечению равных возможностей.
Но печаль и споры не помешали исполнителям устроить потрясающий праздник песни.
Пышная певица и флейтист Лиззо открыла вечер своими песнями Truth Hurts и Cuz I Love You. Ее песня Truth Hurts получила «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».
Главными победителями вечера, однако, стали 18-летняя певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас, записавшие альбом “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” в своем доме в Лос-Анджелесе.
Билли, которая унесла с собой премию в номинации «Лучший новый исполнитель», также была удостоена награды за лучший альбом, а ее песня Bad Guy была признана лучшей песней и лучшей записью года.
Финнеас был признал лучшим продюсером неклассической музыки и автором лучшего звукового решения для альбома неклассической музыки.
Вместе сестра и брат получили премию за лучший поп-альбом.
В общей сложности поп-гот-бунтарь Билли Айлиш получила пять золотых статуэток, полностью забрав себе «большую четверку» главных премий.
Лиззо, которая лидировала по числу номинаций, получила три премии: за лучшее сольное поп-исполнение, лучший альбом в жанре современной городской музыки и лучшее традиционное исполнение в жанре ритм-н-блюз.
Приводим список победителей 62-й церемонии вручения премий «Грэмми» в основных номинациях.
Альбом года: Билли Айлиш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Запись года: Билли Айлиш, Bad Guy
Песня года (признание авторства песни): Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл, Bad Guy.
Лучший новый исполнитель: Билли Айлиш.
Лучшее музыкальное видео: Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус, Old Town Road.
Лучший рэп-альбом: Tyler, The Creator, “Igor”.
Лучший рок-альбом: Cage The Elephant, Social Cues.
Лучший поп-альбом: Билли Айлиш, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Лучшее сольное поп-исполнение: Лиззо, Truth Hurts.
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой: Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус, Old Town Road.
Лучший альбом в жанре современной городской музыки: Лиззо, Cuz I Love You (Deluxe).
Лучший альбом в стиле кантри: Таня Такер, While I’m Livin’.
Лучший альбом в жанре альтернативной музыки: Vampire Weekend, Father of the Bride.
Лучший альбом этнической музыки: Анжелика Киджо, Celia.
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