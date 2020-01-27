Крашенинников объяснил подписание закона о поправке к конституции до голосования

27.01.2020, 15:51, Новости дня

Подписание закона о поправке к конституции позволит законно обеспечить проведение общероссийского голосования, поэтому оно проходит после его подписания президентом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправки Павел Крашенинников.

«Некоторых моих коллег смущает: как же так, президент подпишет, а потом еще будет общероссийское голосование? Именно на это и рассчитано, что президент как глава государства подписывает этот закон, процедурные поправки сразу же вступают в силу, а этим же законом предлагается нашему народу определиться своим голосованием. У нас прямо в статье 3 конституции говорится, что источником власти и суверенитета является народ РФ. Именно в соответствии с этой статьей такая процедура вырабатывается», – передает слова Крашенинникова РИА «Новости».

Сопредседатель рабочей группы напомнил, что законопроект «О поправке в Конституцию» состоит из двух частей: «тела Конституции», где на сегодняшний день находятся 22 поправки, которые предложил президент в сам основной закон, и вторая часть, посвященная процедурным вопросам, в частности общероссийскому голосованию.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.



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