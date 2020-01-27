Путин поручил продлить выплаты маткапитала до конца 2026 года

Президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию поручил правительству продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление действия норм Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до 31 декабря 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского (семейного) капитала», – говорится в поручениях на сайте Кремля.

Также президент поручил предоставить право на получение материнского капитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. При этом размер этих средств должен составить 466 тыс. 617 рублей, а в случае рождения в таких семьях или усыновления второго ребенка их размер должен увеличиться на 150 тыс. рублей.

В то же время при рождении второго ребенка семья получит 616 тыс. 617 рублей материнского капитала.

Срок выполнения поручения – 15 апреля 2020 года, ответственный – премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил ввести с 1 января 2020 года ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых не выше величины прожиточного минимума, на детей от 3 до 7 лет.

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