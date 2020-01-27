Путин поручил внедрить единый реестр россиян, имеющих право на льготы по лекарствам

Президент Владимир Путин поручил правительству до конца года внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.
«Внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях», – говорится в поручении по реализации послания президента Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения — 31 декабря 2020 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Отгремела церемония награждения премии «Грэмми». Посетившая ее актриса Приянка Чопра поразила присутствующих эффектной внешностью и пикантным нарядом с глубоким декольте. «Грэмми» является одной из самых престижных в мире, и многие ждали церемонию награждения. Большую часть статуэток получила певица Билли Айлиш. Ариана Гранде пришла на мероприятие в образе Золушки: пышный наряд серого цвета превратил знаменитость в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сергей Васильев: Плохая новость для Путина / 12 января
- Смартфон Realme X50 5G получит 6,6-дюймовый экран и 64-мегапиксельную камеру / 18 декабря
- Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против армии / 28 декабря
- Toyota впервые показала на видео «заряженный» Yaris GT / 5 декабря
- Мнение: Пусть матерятся, лишь бы не по-русски / 21 декабря
- Топ-рейтинг: десять лучших актеров уходящего года / 17 декабря
- Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защититься от менингококковой инфекции / 25 ноября
- Голунов потребовал извинений… / 22 января