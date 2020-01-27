В РФ решили разработать полиграф на основе МРТ

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» работают над созданием высокоточного полиграфа на основе магнитно-резонансной томографии, сообщил сотрудник Ресурсного центра ядерно-физических методов исследований НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Карташов.

По словам Карташова, новый метод анализа реакций человека на значимую для него информацию сделает проверку подозреваемых в преступлениях на полиграфе более объективной.

Авторы работы создали опытный образец прибора, который позволяет объединить методы традиционного полиграфа и магнитно-резонансного томографа (МРТ). Он регистрирует реакции человека на эмоционально значимую для него информацию, что позволит усовершенствовать методы, которые ученые используют в когнитивных и нейрофизиологических исследованиях, для дальнейшего изучения работы головного мозга и борьбы с болезнью Альцгеймера, последствиями травм головы и другими заболеваниями.

«Мы пишем полиграммы (графическое отображение реакций человека в процессе тестирования на полиграфе) внутри томографа, анализируя реакцию добровольцев на информацию определенного типа. <…> Сочетание МРТ и полиграфа позволяет нам получать объективную информацию о состоянии человека внутри томографа: как изменяются такие физиологические показатели, как потоотделение, частота сердечных сокращений и интенсивность дыхания, в ответ на предъявляемые стимулы. Исключение из анализа стимулов, на которые не было реакций на полиграфе, позволяет повысить качество результатов, полученных при обработке данных МРТ», – передает ТАСС слова Карташова.

Новый метод ученые уже применяют в анализе изменений работы мозга при развитии шизофрении.

«Результаты наших исследований показали, что у здоровых добровольцев присутствует стабильная реакция в ответ на собственное имя в виде усиления потоотделения на кончиках пальцев и кратковременного изменения сердечного ритма. Пациенты с шизофренией в период обострения не демонстрируют этих реакций», – сказал ученый, добавив, что следующим этапом реализации научного проекта станет создание версии прибора для проверки подозреваемых в совершении преступлений.





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