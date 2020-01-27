Утечку о махинациях богатейшей женщины Африки организовал португальский хакер

Ответственность за утечку документов о махинациях самой богатой женщины Африки Изабель душ Сантуш взял на себя основатель сайта Football Leaks, хакер из Португалии Руи Пинто, информирует Associated Press.
Он сейчас находится под стражей в Лиссабоне по другому делу. Еще в 2018 году он передал более 715 тыс. документов адвокатской группе по защите информаторов в Африке, в которых содержатся сведения о душ Сантуш, передает «Интерфакс».
Защита Пинто утверждает, что информатором он стал из чувства долга, а не за денежное вознаграждение.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о преследовании душ Сантуш, которая является гражданкой РФ и при этом имеет шансы стать президентом Анголы.
Сама она отвергла обвинения в коррупции.
При этом позже стало известно, что в Португалии был найден мертвым ее личный банкир.
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