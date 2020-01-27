Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство

27.01.2020, 15:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить компенсацию не менее 5 тыс. рублей учителям за классное руководство.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ… утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели», – говорится в тексте поручений на сайте Кремля.

Выплаты вознаграждения должны быть обеспечены начиная с 1 сентября 2020 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отгремела церемония награждения премии «Грэмми». Посетившая ее актриса Приянка Чопра поразила присутствующих эффектной внешностью и пикантным нарядом с глубоким декольте. «Грэмми» является одной из самых престижных в мире, и многие ждали церемонию награждения. Большую часть статуэток получила певица Билли Айлиш. Ариана Гранде пришла на мероприятие в образе Золушки: пышный наряд серого цвета превратил знаменитость в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика