Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня утвердить компенсацию не менее 5 тыс. рублей учителям за классное руководство.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ… утвердить порядок и условия выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство, предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской Федерации выплат на эти цели», – говорится в тексте поручений на сайте Кремля.
Выплаты вознаграждения должны быть обеспечены начиная с 1 сентября 2020 года.
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