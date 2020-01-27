Гендиректор “Укрпошти” о коронавирусе: Он не передается через посылки

Угрозы заражения коронавирусом через посылки из Китая нет и компания «Укрпошта» работает в штатном режиме. Об этом в комментарии издания «ГОРДОН» 27 января заявил гендиректор «Укрпошти» Игорь Смелянский.

«Все абсолютно в рабочем режиме. Мы как член Всемирного Почтового Союза мониторим как себя ведут США, Германия и другие страны. Пока никаких ограничений нет. Вирус не передается через посылки, а тем более – через посылки, которые некоторое время находятся в транзите и обработке», — сообщил он.

Пресс-служба «Укрпошти» в Facebook сообщила, что ограничений на перемещение товаров через границу в связи со вспышкой коронавируса нет.

«После вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы. Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано», – говорится в сообщении.

Друзі! Щодо спалахів коронавірусу в Китаї Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не вводить ніяких заборон для… Posted by Укрпошта on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

По состоянию на 27 января в Китае от вируса умерло 80 человек, у более 2700 подтверждено заражение.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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