Глава Роспотребнадзора поручила разработать региональные планы по защите от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила создать проекты планов по профилактике завоза в регионы новой коронавирусной инфекции.
Попова издала постановление, согласно которому главы региональных управлений Роспотребнадзора вместе с главами органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья должны разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти регионов проекты плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, информирует ТАСС.
Также им поручено разработать предложения по финансированию таких мероприятий, план должен предусматривать обеспечение готовности медицинских организаций к приему больных новым вирусом.
В больницах должно быть специальное медицинское оборудование, расходные материалы, медикаменты для профилактики заболевания, средства дезинфекции и индивидуальной защиты и автотранспорт.
В медицинских учреждениях и аптеках необходимо создать запас противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты.
Также региональные управления Роспотребнадзора должны проводить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ в усиленном режиме.
Попова порекомендовала главам регионов утвердить региональные планы по недопущению распространения коронавируса, предусмотреть финансирование для них, и усилить режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей.
Главам региональных органов здравоохранения рекомендуется обеспечить сбор эпидемиологического анамнеза у пациентов с симптомами, «не исключающими новую коронавирусную инфекцию».
По последним данным, от нового коронавируса скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Случаи заболевания зафиксированы в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.
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