В ПАСЕ оспорены полномочия российской делегации

Полномочия делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы были оспорены в первый день зимней сессии этой организации, которая в понедельник открылась в Страсбурге. Это было сделано при обсуждении порядка работы ПАСЕ на всю сессию, которая продлится пять дней.

Эммануэлис Зингерис, член делегации Литвы и докладчик ПАСЕ по обстоятельствам убийства Бориса Немцова, заявил, что основанием для оспаривания полномочий делегации России является невыполнение властями этой страны решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Согласно действующему российскому законодательству, решения ЕСПЧ имеют приоритет над решениями российских судов, однако в последние годы Россия внесла в законодательство поправку, допускающую исключения из этого правила.

Эмануэлис Зингерис также сослался на предложенные недавно президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию страны, фактически, по мнению литовского депутата, выводящие Москву из юрисдикции ЕСПЧ.

Предложение Эммануэлиса Зингериса должно было получить поддержку не менее 30 депутатов из пяти делегаций стран-членов Ассамблеи. Это условие было выполнено.

Согласно регламенту ПАСЕ, в течение ближайших суток предложение об оспаривании полномочий национальной делегации должно быть рассмотрено в рамках комитета Ассамблеи по мониторингу, после чего, вместе с выводами комитета, оно должно быть принято или отклонено ПАСЕ в ходе голосования на сессии.

Оспорить полномочия российской делегации также потребовала депутат парламента Латвии Мария Голубева. Как сообщает агентство «Интерфакс», Мария Голубева заявила, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, являющемся оккупированной территорией, в связи с чем под сомнение ставится легитимность самой Госдумы.

Ранее о желании убедить коллег по ПАСЕ в том, что полномочия российской делегации нельзя подтверждать, заявляли и члены делегации Украины в ПАСЕ, которая вернулась в Ассамблею после бойкота ее осенней сессии 2019 года. Бойкот ПАСЕ со стороны Украины был связан с восстановлением летом прошлого года некоторых полномочий российской делегации, которых та была лишена в апреле 2014 года после аннексии Крыма Россией и развязывания конфликта на востоке Украины.

Делегация России, как сообщают российские информационные агентства, в ответ на оспаривание ее полномочий пригрозила покинуть сессию ПАСЕ, если ее полноправный статус не будет подтвержден.

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