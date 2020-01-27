Мнение: Тест №15. Психоалхимия. Разморозка

Начинается продажа мест на новое тестирование: Психоалхимия. Разморозка. Тест №15

Место можно купить здесь.

Прочитайте на странице внимательно, какие технические условия необходимы, чтобы пройти тест.

Про тему этого тестирования можно прочитать здесь.

А я напишу небольшое дополнение.

От прокачки ваших ресурсов зависит ваша ОЗ, но не только.

От этого зависит состояние вашего поля и уровень вашей жизненной энергии.

Прокачанный ресурс и даже просто подключенный ресурс позволяет держать локус контроля внутри и не надевать корону.

То есть нормальные настройки — условие прокачки ресурса, но и подключенный ресурс помогает настройкам Эго.

Любое дело получается у вас, если в момент этого дела ваш локус контроля на месте.

А чтобы поставить локус контроля на место, часто достаточно просто заняться делом.

Но стоит вам перейти в состояние безделья, ваш локус контроля становится внешним.

Безделье нельзя путать с досугом.

Нормальный досуг — это переключение с ресурса работы на другие.

Человек не может и не должен заниматься только работой. Это вредно и для человека, и для работы.

Если вы переключаетесь на ресурс дружбы, семьи, любви, секса, искусства, здоровья, это совсем не безделье.

Безделье — это безрессурсное состояние, это состояние, когда голова человека занята тем, что не на пользу его ресурсам.

Безделье — это состояние внешнего локуса. В основном решето, сито, собирание шкатулок и репейника.

Когда вы пытаетесь обдумывать что-то за кого-то, когда вы мечтаете о чем-то, вместо того, чтобы что-то делать, когда вы предаетесь обидам и ведете диалоги с короной, жалуетесь кому-то, хвастаетесь или вытягиваете для короны корм — это безделье. Ваш локус контроля вне ваших границ, вы сливаете энергию и разрушаете свои ресурсы.

Аддикция к одному ресурсу тоже превращается в безделье. Когда вы делаете что-то компульсивно или по инерции, без пользы для себя и других, ваш локус контроля смещается мимо границ и идет слив энергии.

Безделье — общее название траты энергии вне круга своих ресурсов.

Прокачка ресурсов делает вас сильней и устойчивей, субъективно более счастливым и объективно более успешным.

Чем больше в вашей жизни безделья, тем больше вы расшатаны, тем сложней вам вернуть локус в границы и тем больше корона вам требуется.

Хорошие границы формируются сами собой, если вы привыкли заниматься делом.

Чем лучше ваш ресурс прокачан, тем лучше у вас границы в сфере этого ресурса.

Вы можете заметить, как выходя из сферы хорошо подключенного ресурса в неподключенный, вы оказываетесь в другом состоянии.

Только что вы чувствовали себя уверенным и сильным, и вот уже оказываетесь подвешенным и расшатанным.

Именно поэтому люди избегают неподключенных ресурсов, закрывают их ЗВ и БП, лишь бы не испытывать стресс.

Но большинство ресурсов избежать невозможно, людей вовлекает туда социум, то есть среда обитания. Все ресурсы связаны и вычеркнуть из жизни ресурс почти невозможно.

Так уверенный на работе человек с фрустрированным ресурсом любви то и дело оказывается в ситуации, где его шатает и ломает.

Он чувствует себя слабым, беззащитным, несостоятельным, некрасивым.

Он слушает про любовь знакомых, он смотрит про любовь на экране, он оказывается объектом флирта или свидетелем, он то и дело попадает в ситуации, где должен включаться его ресурс любви, в котором у него дыра. И он чувствует себя плохо. Он чувствует, что его выбивает из колеи.

Желая держаться в одной-двух колеях, то есть заниматься двумя любимыми ресурсами и не заниматься другими, человек то и дело подвергается стрессу.

Единственное правильное решение — сознательно заниматься всеми ресурсами. Беря на себя ответственность за каждый свой ресурс, вы ставите локус на место и ресурс начинает подключаться. Он больше не ест вас как дырявый ресурс, он начинает вас питать.

Вот простое правило обращения с ресурсами: не будете уделять внимание ресурсу, он будет есть вас. А если будете уделять внимание, ресурс будет вас кормить.

И еще у 12-ти ресурсов есть один секрет.

Чем больше ресурсов у вас подключены, тем больше времени в ваших сутках. И это насыщенное время.

Аддикция заставляет время пролетать незаметно. Аддикция съедает часы за мгновения. Если вы подсаживались на какую-то игру, вы хорошо знаете это.

Фрустрация с одной стороны заставляет время тянуться, но делает его пустым, вам нечего даже вспомнить и время жизни тоже теряется.

Смена ресурсов в течение дня и их прокачка позволяют вам максимально прожить каждый час, растянуть время в сутках и наполнить его.

Время — относительная величина, и есть много интересных практик и техник по работе со временем.

Многие заметили, насколько рыбаки дружат со временем (в сфере прокачанного ресурса). Это действительно так.

И дружить со временем можно научиться.

Задания на новом тестировании будут нетипичными. Время для изучения магической части еще не пришло, надо сначала рыбацкую освоить, но кое-что о магии на тесте будет.

Как настроение перед тестом?

Чувствуете что-то необычное?

Источник: Эволюция

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