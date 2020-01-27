В Сирии заявили о подготовке боевиками постановочных химатак

Боевики готовят в провинциях Алеппо и Идлиб на севере Сирии постановочные атаки с использованием химического оружия, информирует телеканал Ikhbariya со ссылкой на военный источник.
«Вооруженные группировки при поддержке Турции готовят постановочную химическую атаку на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб с целью обвинить в атаке сирийскую армию и вынудить ее прекратить операцию в этом районе», – передает сообщение телеканала РИА «Новости».
По словам источника, такие инсценировки стали «привычной и неэффективной» тактикой боевиков, которые пытаются таким образом остановить продвижение сирийской армии.
Ранее о возможности использования боевиками химоружия для провокаций говорил глава Сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем.
Отметим, что на прошлой неделе РФ в СБ ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
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