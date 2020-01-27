Медики назвали растения, помогающие избавиться от лишних килограммов

27.01.2020, 15:21, Разное

Лишний вес может стать причиной множества серьезных заболеваний. При дополнительной нагрузке на сердце и, в общем, на весь организм, появляются проблемы со здоровьем. Медики назвали растения, которые помогают избавиться от лишних килограммов.
Избыточный вес появляется, когда в тканях тела накапливаются калории. Зеленый чай помогает сжигать калории и ускоряет обмен веществ. В день рекомендуется выпивать несколько чашек этого чудо-напитка. Имбирь способен ускорить процесс сжигания жира, поскольку оказывает термический эффект на употребляемую пищу. Он снижает чувство голода и дает возможность избежать нежелательных перекусов. Гибискус состоит из минералов, которые способны снизить поглощение углеводов и жиров в организме. Он имеет и мочегонные свойства, выводит лишнюю жидкость из организма. В состав куркумы входит вещество, которое разрушает жир и ускоряет метаболизм. Женьшень наполняет организм энергией и ускоряет обмен веществ. Эксперты рекомендуют ежедневно выпивать две чашки женьшеневого чая.

Одуванчик способен нормализовать уровень сахара в крови и снизить аппетит. Помимо этого, выводит лишнюю воду из организма. Медики советуют пить одну чашку чая с одуванчиками в день. В состав молочного чертополоха входит силимарин, который стабилизирует работу печени и очищает от шлаков и токсинов. Детоксикация способствует снижению веса. Шалфей, перечная мята и орегано тоже помогают похудеть. Однако стоит помнить, включение таких растений в рацион требует консультации со специалистом во избежание аллергии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отгремела церемония награждения премии «Грэмми». Посетившая ее актриса Приянка Чопра поразила присутствующих эффектной внешностью и пикантным нарядом с глубоким декольте. «Грэмми» является одной из самых престижных в мире, и многие ждали церемонию награждения. Большую часть статуэток получила певица Билли Айлиш. Ариана Гранде пришла на мероприятие в образе Золушки: пышный наряд серого цвета превратил знаменитость в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика