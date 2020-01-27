Медики назвали растения, помогающие избавиться от лишних килограммов

Лишний вес может стать причиной множества серьезных заболеваний. При дополнительной нагрузке на сердце и, в общем, на весь организм, появляются проблемы со здоровьем. Медики назвали растения, которые помогают избавиться от лишних килограммов.

Избыточный вес появляется, когда в тканях тела накапливаются калории. Зеленый чай помогает сжигать калории и ускоряет обмен веществ. В день рекомендуется выпивать несколько чашек этого чудо-напитка. Имбирь способен ускорить процесс сжигания жира, поскольку оказывает термический эффект на употребляемую пищу. Он снижает чувство голода и дает возможность избежать нежелательных перекусов. Гибискус состоит из минералов, которые способны снизить поглощение углеводов и жиров в организме. Он имеет и мочегонные свойства, выводит лишнюю жидкость из организма. В состав куркумы входит вещество, которое разрушает жир и ускоряет метаболизм. Женьшень наполняет организм энергией и ускоряет обмен веществ. Эксперты рекомендуют ежедневно выпивать две чашки женьшеневого чая.

Одуванчик способен нормализовать уровень сахара в крови и снизить аппетит. Помимо этого, выводит лишнюю воду из организма. Медики советуют пить одну чашку чая с одуванчиками в день. В состав молочного чертополоха входит силимарин, который стабилизирует работу печени и очищает от шлаков и токсинов. Детоксикация способствует снижению веса. Шалфей, перечная мята и орегано тоже помогают похудеть. Однако стоит помнить, включение таких растений в рацион требует консультации со специалистом во избежание аллергии.

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