В Саратовской области подросток получил травму лица из-за взорвавшейся электронной сигареты

В вечернее время суток в субботу, 25 января, в городе Аткарск (Саратовская область) 16-летний подросток пострадал из-за взорвавшейся во рту электронной сигареты. По имеющейся информации, учащийся 10 класса получил травмы лица.

Сообщается, что инцидент произошёл на катке, где подросток проводил время и, вероятно, курил электронную сигарету. В какой-то момент устройство взорвалось, в результате чего парень получил травмы ротовой полости. По некоторым данным, он лишился нескольких зубов. Подростка доставили в местную клинику, а после оказания необходимой помощи отправили в одно из медучреждений Саратова для прохождения дальнейшего лечения.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной взрыва электронного гаджета. На текущий момент более подробная информация относительно произошедшего отсутствует. О состоянии пострадавшего также не сообщается.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отгремела церемония награждения премии «Грэмми». Посетившая ее актриса Приянка Чопра поразила присутствующих эффектной внешностью и пикантным нарядом с глубоким декольте. «Грэмми» является одной из самых престижных в мире, и многие ждали церемонию награждения. Большую часть статуэток получила певица Билли Айлиш. Ариана Гранде пришла на мероприятие в образе Золушки: пышный наряд серого цвета превратил знаменитость в […]