В Саратовской области подросток получил травму лица из-за взорвавшейся электронной сигареты

В вечернее время суток в субботу, 25 января, в городе Аткарск (Саратовская область) 16-летний подросток пострадал из-за взорвавшейся во рту электронной сигареты. По имеющейся информации, учащийся 10 класса получил травмы лица.
Сообщается, что инцидент произошёл на катке, где подросток проводил время и, вероятно, курил электронную сигарету. В какой-то момент устройство взорвалось, в результате чего парень получил травмы ротовой полости. По некоторым данным, он лишился нескольких зубов. Подростка доставили в местную клинику, а после оказания необходимой помощи отправили в одно из медучреждений Саратова для прохождения дальнейшего лечения.
Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной взрыва электронного гаджета. На текущий момент более подробная информация относительно произошедшего отсутствует. О состоянии пострадавшего также не сообщается.
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