Мнение: Из мужчины — в тряпку

Ида Галич, известная тем, что ничем неизвестна, позволяет себе, тем не менее, высказывать личное мнение. Ну, это — любимое занятие куриц, когда прикупаешь несколько миллионов ботов в Эскортограме и начинаешь видеть в себе вдруг гуру.

В случае с Идой, конкретно — гуру беременных, потому что женщина недавно от кого-то там залетела.



Рябушка на охоте: скажи спасибо, что беременна не от тебя. Фото: Соцсети

«Беременность — крутейшая проверка. Она показывает мужчину настоящего, срывает маски и обнажает все внутренности человеческой личности».

Эвона, как — обнажает все внутренности. Печень, почки и прочую требуху.

То есть, у курицы во чреве зреет потомство, а у её мужа всё наружу, включая внутренности человеческой личности — вот же, какими идиомами шпарят куры!

Послание Иды народу меня заинтересовало своей шаблонностью. Это не она так думает, женщина просто впитала, переработала и выпустила из себя ветры времени, которые легко спутать с газами.

Давайте послушаем курицу ещё немного, пока не стошнило?

«Я могу сказать, что никогда бы не променяла своего мужа и его ко мне отношение на кого-то более успешного, властного, богатого…

Для наших отношений — это реально самый крутой период! Мы стали настоящей командой. 24/7 мы вместе: у врачей, дома, на работе, даже в больнице лежали вдвоём (об этом позже). Алан пропустил только два визита к врачу! Всегда шёл в магазин за дошиком/гранатом/кефиром. Он до сих пор трет мои распухшие ноги и дико ноющую спину».

Беременная блогерка хвалит мужа. За массаж распухших ног, за совместные визиты к гинекологам. По факту же, Ида хвалит себя, а не мужа — смогла сделать из мужчины оладушка, подкаблучника, превратила мужа в ничтожество, которое скачет на цырлах перед не очень умной, но очень шаблонной женой.

«Дорогие мужчины, если вы хотите ребёночка, то должны понимать, что в какой-то момент ваша любовь не сможет даже носок на себя натянуть. От вас зависит какая беременность случится у вашей барышни».

Курочка хочет цыплёночка. Одной хотеть скучно, потому она убеждает мужа, что хочет и он. Затем, переводит стрелки — раз ты сам хочешь, будь добр, беги за клубникой с пургеном в три часа ночи.

Не бежишь — не мужчина. Не можешь подставить контейнер для сбора мочи под струю? Ничтожество.

«Иногда, когда я смотрю на то, как Аланчик в час ночи чистит мне гранат, который ни хрена естессссна не чистится, мои реснички становятся мокрыми».

Её реснички становятся мокрыми. Надо же, вот ведь счастье! 30-летняя рябая бабища изображает из себя наивную девочку, пока муж после работы ещё и дербанит ей фрукт полночи!



Повелительница живота и гуру всех куриц. Фото: Соцсети

Ида Галич — инфантильная, малообразованная и шаблонная курица — решила стать гуру беременных ПТУшниц и их мужей. Ценности, которым следует Ида и считает их правильными, почерпнуты в журнале Космо за 1993 год.

Ты — девочка, а не лошадь, значит можешь вообще не работать. Не заниматься домом, а детям нанять няньку из Средней Азии. Муж твой существует, чтобы ублажать тебя, пока ты занята бездельем — пусть он работает, а ты отдыхаешь, и после всю ночь должен чистить твои башмаки.

Секс в отношениях? Ты раздвинешь раз в месяц жирные ляхи. Ему — за счастье, считаешь ты. И вообще, в сексе женщина — королева, а он пусть старается — доставить своему чудищу удовольствие в ущерб себе.

«Я хочу как-то помочь всем женщинам, оказавшимся в затруднительном положении, начать можно было бы с отрезания писяк всем «ответственным» жОнихам».

Член безусловно вообще можно отрезать. Яйца уже отрезала, дело за малым — остался член. А потом ты удивишься, курица, почему твой мужик — или тряпка безвольная, которую уважать нельзя, или сбежал к другой.

Впрочем, наличие Иды и прочих куриц нормальным женщин только в плюс. Чем больше неадеквата в этом мире, тем легче нам, нормальным женщинам, найти нормального мужика.

А как вы относитесь к курицам и их заскокам?

Источник: Лена Миро

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