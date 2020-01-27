В Киевском лабораторном центре Минздрава опровергли информацию о выявленном случае китайского коронавируса в столице

Сегодня Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины в своей сводке написал, что в Киеве за четвертую неделю 2020 года зафиксирован один случай заражения коронавирусом.

«По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипичный – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, коронавирус – 1 и риновирус – 1», – говорится в сообщении центра на странице в Facebook.

За 4 тиждень 2020 року зареєстровано 10920 хворих на грип та ГРІ (за попередній тиждень — 9176), відмічається зростання… Posted by Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

После появления в СМИ информации о том, что в Украине зарегистрирован один случай заболевания новым коронавирусом, в центре заявили, что речь идет не о китайском коронавирусе.

«Уважаемые граждане! Просьба не разводить панику по поводу выделенного коронаровируса. Выделенный нами коронавирус (HKU1) циркулирует на территории Украины десятилетиями и как правило, вызывает заболевание верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести. Коронавирус китайского происхождения не выделялся», – отметили в Киевском городском лабораторном центре ВОЗ.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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