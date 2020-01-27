Российский футбольный клуб сыграет с командой из Уханя

27.01.2020, 15:12, Новости дня

Футбольный клуб «Краснодар» в ходе второго тренировочного сбора в испанской Марбелье проведет товарищеский матч с китайской командой «Ухань Чжоэр», информирует пресс-служба российского клуба.

Встреча состоится 10 февраля. Клуб представляет китайский город Ухань, который стал источником эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, в Ухане в январе началась эпидемия, которая распространилась на весь Китай и попала в другие страны, в том числе в Европу.

По последним данным, заразились пневмонией нового типа 2,4 тыс. человек, 80 погибли. Власти Китая объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию.



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