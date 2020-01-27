Полякова поделилась пляжным снимком поцелуя с дочерью

27.01.2020, 15:06, Новости дня

Украинская певица Оля Полякова поделилась пляжным снимком поцелуя с дочерью Машей.

«Ну, до свидания, Мексика! Это было, честно говоря, непонятно… Не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но с впечатлениями, чтобы понять эту страну, нам нужно приехать еще раз!» – написала она.

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Ну , до свидания Мексика! Это было , честно говоря непонятно… не тот отель, не тот вид отдыха( для нас) , но с впечатлениями, что бы понять эту страну ,нам нужно приехать ещё раз! )))

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 25 Янв 2020 в 8:30 PST

Оля Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Поляковым.

У Поляковой есть также младшая дочь Алиса. Маша родилась в 2005 году, Алиса – в 2011-м.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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