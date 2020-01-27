Причиной крушения вертолета, в котором летел Брайант, мог стать густой туман – СМИ

На месте катастрофы вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта был густой туман и это могло стать причиной крушения. Об этом пишет Los Angeles Times.

Следователи только начали расследование и пока не называли причин крушения.

Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн сказал, что отдел воздушной поддержки департамента не совершал полетов до полудня 26 января из-за тумана.

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануева также заявил, что в воскресенье утром в воздухе не было вертолетов «в основном из-за погоды».

Вертолет, в котором летел Брайант, врезался в склон холма в городе Калабасас, пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все, кто был на борту.

Брайант выступал за Los Angeles Lakers с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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