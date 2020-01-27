Мишустин поручил провести ревизию по реализации нацпроектов

Премьер-министр Михаил Мишустин на первом совещании с вице-премьерами поручил провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов, информирует правительство.

В понедельник состоялось первое совещание Мишустина с вице-премьерами, на котором обсудили вопросы реализации послания президента Федеральному Собранию, передает РИА «Новости».

«Председатель правительства поручил вице-премьерам провести ревизию проделанной работы по реализации национальных проектов», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Мишустин поручил до 20 февраля представить в правительство предложения по уточнению нацпроектов и программ.

После назначения на пост председателя правительства Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты и напомнил о персональной ответственности членов кабмина.

В Кремле новые задачи правительства назвали экстраординарными, требующими работы с «максимальной эффективностью, с максимальной динамикой и гибкостью».

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