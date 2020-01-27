Мануальный терапевт назвал лучшие упражнения для укрепления кистей рук

Зима – самая опасная и травматическая пора года. Мануальный терапевт Виталий Зименко рассказал, как можно избежать травм при падении во время гололеда. Он назвал лучшие упражнения для укрепления кистей рук.

Врач неоднократно помогал людям, которые получали серьезные травмы кистей в результате падения на льду, а все потому, что большинство при падении выставляют вперед руки. Терапевт пояснил какие нужно делать упражнения, чтобы укрепить запястья и кисти. Занятия с экспандером прекрасно подойдут для людей со слабыми руками. Нужно сжать его один раз и не отпуская вращать кистью. Результаты будут видны уже через неделю. Можно удерживать любой предмет, который имеет средний вес, только пальцами, до тех пор, пока не почувствуется боль. Очень важна и растяжка кистей. Для этого нужно сесть на колени, крепко упереться руками об пол и вывернуть кисти на себя. Без резких движений тело необходимо отодвигать назад, для увеличения угла и растяжки.

Виталий Зименко советует регулярно выполнять эти упражнения. Они укрепят хватку и помогут предотвратить множество травм, связанных с падениями. Не нужно перетруждаться, если во время тренировки чувствуется боль и дискомфорт, то нужно прекратить занятие. При систематических болях следует обратиться к врачу.

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