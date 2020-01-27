Лариса Гузеева показала сравнение с дочерью в фотоколлаже

27.01.2020, 15:04, Разное

Отечественная телеведущая Лариса Гузеева создала фотоколлаж, продемонстрировав себя в молодые годы в сравнении с 19-летней дочерью. Соответственный кадр звезда обнародовала в личном Instagram-аккаунте.
Лариса Гузеева, известная в роли ведущей передачи «Давай поженимся» на Первом канале, соединила два изображения, показав подписчикам архивную фотографию, сделанную в молодости, и снимок родной 19-летней дочери. Рассматривая кадр, можно сделать вывод, что Ольга Бухарова унаследовала от матери форму губ и оттенок глаз. Коллега Розы Сябитовой при демонстрации такой схожести с наследницей, заявила о продолжении своего рода. Она очень гордится дочерью.

В прежней беседе с журналистами Лариса Гузеева отметила, что не имеет страха перед одиночеством, потому как рядом с ней имеются люди, которые дороги ей. Российская знаменитость выразила надежду, что и в 70-летнем возрасте ее продолжат поддерживать близкие и родные лица. Ведущая заверила, она чувствует себя счастливой с отцом Ольги и не нуждается в каком-то другом мужчине. В Игорем Бухаровым телезвезда проживает под одной крышей больше двух десятков лет.



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