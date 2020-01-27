Мнение: Что за дурацкая мода?

Шалом алейхем. Скажите, а что сейчас за идиотская мода на какие-то совершенно бредовые имена у исполнителей? «Артик и Асти», «Хавалли и Навайи»… И что за мода на какие-то бородатые мусульманские наглые лица у исполнителей? Буду рад узнать ваши мнения, а гройсн данк.

З.Ы. Хотя, если это те, кто поёт наркоманский ужас вроде «Моя новелла в музыке молодела, в танце ты холодела, тебе не надоело, моя новелла в музыке молодела, в танце ты холодела, ты так давно хотела (я вот ни в одном бреду не напишу такое)…», то вопрос по поводу ников таки отпадает…

Источник: Достало

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