Скандалы: Евгений Пригожин вложился в фонд РПЦ

Петербургский бизнесмен оказался не связан с патриархом через фонд «Прииди и Виждь»

В середине января в некоторых СМИ появились статьи о материальном достатке представителей РПЦ. Журналисты рассказали о недвижимости и элитном автопарке священников, а также заявили, что нашли связь между бизнесменом Евгением Пригожиным и патриархом Кириллом. В частности, «Собеседник» пишет, что глава РПЦ знаком с Лидией Леоновой, защищавшей интересы священнослужителя в суде. Она или ее полная тезка является соучредителем ООО «Владолид» вместе с Владимиром Лыпарем, который, помимо этого, работает гендиректором ООО «Конкорд». Компания с аналогичным названием находится в собственности Евгения Пригожина.

СМИ не привели доказательств, что это та самая Лидия Леонова, а не ее тезка. Впрочем, как и того, что Лыпарь связан с «Конкордом» Пригожина, а не какой-то другой компании. В РФ много фирм с аналогичными названиями. Кстати, данные выписок из Единого госреестра юрлицу них не совпадают.

Помимо этого, СМИ посчитали, что петербургский бизнесмен связан с патриархом через фонд «Прииди и Виждь», одним из учредителей которого является жена предпринимателя Любовь Пригожина. На самом деле, фонд не имеет прямого отношения к патриарху Кириллу.

Главной целью деятельности фонда является восстановление женского монастыря и других исторических зданий на родине Иоанна Кронштадтского в селе Сура Архангельской области. Реконструкция объектов началась по инициативе священника Иоанновского монастыря в Петербурге Николая Беляева. Он много лет знаком с семьей Пригожиных, так как Любовь Валентиновна посещала Иоанновский приход.

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