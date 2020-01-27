Скандалы: Два чеченца и 10 чемоданов наличных долларов

27.01.2020, 14:50, Разное

Что и кому везли россияне, задержанные в аэропорту Бейрута?

В Бейруте, в международном аэропорту им. Рафика Харири правоохранительные органы Ливана задержали двух россиян, прибывших в страну чартерным рейсом. Они привлекли внимание пограничников и таможенников чересчур внушительным багажом — десятком чемоданов общим весом около 500 килограммов. В чемоданах оказались упаковки денег номиналом в 20 и 50 и долларов на общую сумму порядка 200 миллионов долларов.

Этот инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. В этот же день в ливанской прессе появились сообщения, что доллары были фальшивыми. Вот заголовок одного из этих сообщений: «В аэропорту Бейрута задержаны двое россиян, которые пытались провезти поддельные деньги».

Однако источники «Новой» в правоохранительных органах Ливана утверждают, что доллары были настоящими, а контрабандистами оказались два гражданина России, чеченцы по национальности.

Аэропорт Бейрута. Фото: Reuters

Кому предназначались эти 200 миллионов, достоверной информации пока нет. Как нет информации и об источнике происхождения денег. Есть только версии.

По одной из них, деньги доставлены в Бейрут из Ирана и предназначены ливанской «Хезболле». Хотя в таком случае невольно возникает вопрос:

  • Почему курьерами были избраны чеченцы?

Наши источники в Ливане не исключают, что аэропорт в Бейруте — всего лишь транзитный, дальше наличные деньги планировалось доставить в Сирию (граница между Ливаном и Сирией практически прозрачна). При этом если бы деньги предназначались сторонникам Башара Асада, то для транспортировки долларов проще было бы использовать посадочную полосу авиабазы Хмеймим.

  • Взялись ли чеченцы доставить деньги противникам официального Дамаска?

«Новая» направляет в правоохранительные органы Ливана запрос о судьбе изъятых 200 миллионов долларов и задержанных граждан России:

  • Кто задержанные, какие документы были при них?

Мы так же направляем запрос в российскую Федеральную службу по финансовому мониторингу с просьбой предоставить информацию:

  • Вывозились ли из России в Ливан 200 миллионов долларов наличными?

Ирек Муртазин, Вадих Эль-Хайек



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