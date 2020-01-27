Скандалы: Два чеченца и 10 чемоданов наличных долларов

Что и кому везли россияне, задержанные в аэропорту Бейрута?
В Бейруте, в международном аэропорту им. Рафика Харири правоохранительные органы Ливана задержали двух россиян, прибывших в страну чартерным рейсом. Они привлекли внимание пограничников и таможенников чересчур внушительным багажом — десятком чемоданов общим весом около 500 килограммов. В чемоданах оказались упаковки денег номиналом в 20 и 50 и долларов на общую сумму порядка 200 миллионов долларов.
Этот инцидент произошел еще 15 декабря прошлого года. В этот же день в ливанской прессе появились сообщения, что доллары были фальшивыми. Вот заголовок одного из этих сообщений: «В аэропорту Бейрута задержаны двое россиян, которые пытались провезти поддельные деньги».
Однако источники «Новой» в правоохранительных органах Ливана утверждают, что доллары были настоящими, а контрабандистами оказались два гражданина России, чеченцы по национальности.
Кому предназначались эти 200 миллионов, достоверной информации пока нет. Как нет информации и об источнике происхождения денег. Есть только версии.
По одной из них, деньги доставлены в Бейрут из Ирана и предназначены ливанской «Хезболле». Хотя в таком случае невольно возникает вопрос:
- Почему курьерами были избраны чеченцы?
Наши источники в Ливане не исключают, что аэропорт в Бейруте — всего лишь транзитный, дальше наличные деньги планировалось доставить в Сирию (граница между Ливаном и Сирией практически прозрачна). При этом если бы деньги предназначались сторонникам Башара Асада, то для транспортировки долларов проще было бы использовать посадочную полосу авиабазы Хмеймим.
- Взялись ли чеченцы доставить деньги противникам официального Дамаска?
«Новая» направляет в правоохранительные органы Ливана запрос о судьбе изъятых 200 миллионов долларов и задержанных граждан России:
- Кто задержанные, какие документы были при них?
Мы так же направляем запрос в российскую Федеральную службу по финансовому мониторингу с просьбой предоставить информацию:
- Вывозились ли из России в Ливан 200 миллионов долларов наличными?
Ирек Муртазин, Вадих Эль-Хайек
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Группа украинских разведчиков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе захватила в плен боевика российско-оккупационных войск. Об этом 27 января проинформировал пресс-центр штаба ООС. «Во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинскими разведчиками был задержан представитель вооруженных формирований Российской Федерации. У задержанного 1991 года рождения был […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию / 6 января
- Рада разработает законопроект о государственных символах Украины – Стефанчук / 22 января
- Матвиенко призвала «гнать в шею» чиновников за хамство / 24 декабря
- Асад заявил о продаже Вашингтоном Анкаре сирийской нефти / 16 декабря
- Итальянский Vogue отказался от фотосессий из-за загрязнения окружающей среды / 4 января
- Война устарела — обозреватель NYT призвал США не ввязываться в конфликт с Ираном / 10 января
- Россия и Украина могут провести чемпионат Европы по гандболу вместе / 25 января
- Россия и Китай призвали ООН смягчить санкции против Северной Кореи / 17 декабря