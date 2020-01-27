Скандалы: Он ушел

Почему работа Владислава Суркова в Донбассе провалилась?

Помощник президента России Владислав Сурков уходит с государственной службы. Об этом в субботу, 25 января, сообщил в своем телеграм-канале близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков: «В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах». Сурков — знаменитый государственный стратег нулевых; человек, которого называют одним из создателей современной российской политической системы. В последние годы он курировал в Кремле, возможно, самое сложное внешнеполитическое направление — Украину. «Медуза» рассказывает историю восхождения Суркова — и объясняет причины его ухода из большой политики.

Владислав Сурков — легендарный персонаж российской политики. Он успел поработать куратором внутренней политики при трех президентах — Борисе Ельцине, Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.

«Команды у Славы как таковой нет — его командой всегда были два человека, [бывший глава управления внутренней политики администрации президента Олег] Говорун и [управлявший аппаратом Суркова] Николай Решетников. Остальные — это наемные работники, клерки», — вспоминает в разговоре с «Медузой» человек, работавший с Сурковым во внутриполитическом блоке Кремля.

Все чиновники, работавшие на Суркова, «ходили под богом и понимали, что завтра им могут указать на дверь», добавляет собеседник. «Он мог сорваться, выгнать человека с работы — чтобы завтра тебя здесь не было», — рассказывает бывший сотрудник администрации президента России (АП). Эти слова подтверждает и бывший правительственный чиновник.

С Говоруном Сурков знаком с 1990-х годов. «В свое время Говорун, когда только приехал в Москву, устроился простым официантом в ресторан „Золотое кольцо“, что напротив МИДа. Тогда еще молодой менеджер „Менатепа“ Сурков каким-то образом его заметил на одной из презентаций в „Кольце“, — рассказывал один из бывших коллег Говоруна „Известиям“ в 2012 году. — Сурков увидел в официанте организаторские способности». В нулевые Говорун успел поработать с Сурковым в Кремле, потом в правительстве — и снова в Кремле, уже по украинскому направлению. Николай Решетников был коллегой Суркова в том же «Менатепе» — и «Альфа-банке», где позднее работал будущий политический менеджер Кремля.

Несмотря на отсутствие большой команды соратников, Сурков заложил основы политической системы России, предложив модель «управляемой демократии» — которой, лишь незначительно обновляя ее дизайн, пользовались его преемники на посту первого замглавы АП Вячеслав Володин и Сергей Кириенко. «Он сам создал себе функционал, придумал магию должности, образ демиурга, который дергает за ниточки, создает хитрые многоходовки. Но и от реальности этот образ был недалеко», — говорит политтехнолог, тесно сотрудничавший с АП времен Суркова.

Сам «демиург» так описывал начало своей работы в администрации, куда он пришел в 1999 году с поста заместителя директора ОРТ: «Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему».

Один из знакомых с Сурковым бывших чиновников рассказал «Медузе», что бывший замглавы АП — реальный автор строк нынешнего гимна России (официально его слова написаны поэтом Сергеем Михалковым). С 1990 по 2000 год в России в качестве гимна использовали «Патриотическую песню» композитора Михаила Глинки, однако федеральный конституционный закон, устанавливающий гимн, не был принят: против «Патриотической песни» выступали коммунисты, выступавшие за возвращение советского гимна. В 2000 году Владимир Путин предложил использовать для гимна старую советскую музыку, но с новым текстом. Написать его предлагалось всем россиянам, которые должны были отправить свои стихи на рассмотрение рабочей группы — а та в итоге признала победителем текст Михалкова.

Владислав Сурков действительно любит сочинять стихи: например, он написал слова для песен проекта «Полуострова» гитариста группы «Агата Кристи» и своего друга Вадима Самойлова.

Как Сурков придумал «Родину»

Одной из главных задач для кремлевского куратора политики в начале нулевых годов стало уменьшение влияния КПРФ: тогда коммунисты набирали на выборах примерно столько же, сколько позднее — единороссы; у партии были влиятельные спонсоры, в том числе глава ЮКОСа Михаил Ходорковский — бывший шеф Суркова.

Чтобы увести электорат у компартии, в Кремле создали блок «Родина» (позже он и сам превратился в партию). Его строительством и кампанией в Госдуму занимался политтехнолог Марат Гельман. Во главе новой структуры стояли националист Дмитрий Рогозин и консерватор-экономист Сергей Глазьев.

Родинцы не открещивались от имиджа кремлевской партии, а Дмитрий Рогозин даже называл себя и своих соратников «спецназом Путина». Новая структура показала большой потенциал: на выборах в Госдуму «Родина» набрала 9% голосов, а ее фракция по размеру почти догнала КПРФ за счет одномандатников. В кампании по выборам в законодательное собрание Воронежской области (родина Рогозина) она получила второй после «Единой России» результат.

Партия быстро почувствовала свою силу, а ее лидеры и публичные фигуры начали критиковать не только и не столько коммунистов, сколько «Единую Россию» и чиновников. Но от звания «спецназа Путина» родинцы отказываться не спешили.

«Да здравствует социальная, антикриминальная, антиолигархическая, антикоррупционная и научно-техническая революция! Долой мерзость коррупции! Да здравствует партия „Родина“ — авангард движения сопротивления антисоциальному, антинародному курсу! Дракон будет убит! Победа будет за нами! Слава России!» — заявлял на съезде Дмитрий Рогозин.

На выборах в Госдуму 2007 года партия рассчитывала чуть ли не на победу, ее публичные лица начали открыто заявлять о готовящихся фальсификациях. Во время своих кампаний родинцы пытались использовать горячие темы: например, на выборах в Мосгордуму одним из лейтмотивов стала борьба с нелегальной миграцией, а основным лозунгом — провокационное высказывание «Очистим Москву от мусора». С выборов в столичный парламент кандидатов от «Родины» сняли, та же судьба ждала их и на других региональных выборах. Состоявший в «Родине» писатель Сергей Шаргунов даже пригрозил администрации президента Майданом (вернее, Манежем) после выборов в Мосгордуму.

В итоге Рогозин покинул пост лидера, сославшись на волю Кремля. Через некоторое время на осколках «Родины» возникла партия «Справедливая Россия», куда менее радикальная и яркая. Владислав Сурков счел, что эксперимент зашел слишком далеко и больше таких смелых опытов себе не позволял. Некоторые родинцы, которые, как считали в АП, перешли черту «управляемой демократии», оказались в системной политике персонами нон-грата — например, тот же Сергей Шаргунов был со скандалом вычеркнут из федеральной части списка «Справедливой России» на думских выборах 2007 года (при преемнике Владислава Суркова Вячеславе Володине на посту куратора внутренней политики Шаргунов все-так смог пройти в Госдуму — он стал депутатом по списку КПРФ).

Зачем появились «Наши»

Калибровка законодательства, регулирующего политическую сферу, страховала Владислава Суркова от неожиданностей и неприятных сюрпризов. В 2004 году после теракта в Беслане в России отменили прямые выборы губернаторов; затем ужесточили условия регистрации партий и требований к ним для сохранения статуса; избирательные блоки были запрещены, кандидаты потеряли возможность вносить избирательный залог для регистрации на выборах.

Одновременно шло вытеснение из политики ярких личностей — отменены выборы по одномандатным округам в Госдуму. Система стала замкнутой и сверхуправляемой. С несистемной оппозицией развернулась жесткая борьба — уличные акции разгоняли, кандидатов фактически отрезали от выборов.

После революционных событий на Украине 2004 года Владислав Сурков смог стать нужным лично Владимиру Путину — как борец с «оранжевой угрозой». «Он смог выгодно продать это Путину, хотя предпосылок в России для украинского сценария тогда не было — президент имел высокий рейтинг», — вспоминает бывший кремлевский чиновник. Прокремлевские молодежные движения создавались именно как средство борьбы с возможной протестной уличной активностью.

Главной структурой считалось движение «Наши», образованное на базе менее масштабной организации «Идущие вместе». «Наши» подавались как антифашистское движение в год празднования 60-летия Победы (2005-й), его лидер — Василий Якеменко (также руководил «Идущими вместе») заявлял, что лидеры несистемной оппозиции якобы «сочувствуют фашистам» и называл их своими противниками.

Прокремлевских активистов собирали на форуме-лагере «Селигер», организованном государственной Росмолодежью. «Селигер», проходивший в 2010 году, оказался одним из самых резонансных: в лагере воткнули колья с насаженными на них портретами оппозиционеров — со свастиками и нацистскими орлами.

Работа с молодежью, возможно, велась и на куда более радикальных флангах. На суде над участниками неонацистской организации БОРН, которые были признаны в убийстве антифашистов, в том числе адвоката Станислава Маркелова и журналистски Анастасии Бабуровой, федерального судьи Эдуарда Чувашова и выходцев из Средней Азии, одна из участниц БОРНа Евгения Хасис утверждала, что работу организации курировали в Кремле — и называла фамилию Суркова.

Карт-бланш от Медведева

По словам близкого к АП источника «Медузы», работу с системными политиками и назначение губернаторов Владислав Сурков считал рутиной. Оба направления курировал близкий к нему чиновник, глава управления внутренней политики Олег Говорун. «Единая Россия» тогда фактически была подотделом администрации президента, другие системные оппозиционные партии должны были советоваться с Кремлем по поводу кадровых решений и ключевых заявлений.

«В „Единой России“ Сурков старался создать атмосферу внутренней конкуренции и чуть ли не вражды — например, секретарем генсовета долгое время был Вячеслав Володин, а главой исполкома Андрей Воробьев, которые боролись с друг другом за влияние. Сурков разделял и властвовал», — утверждает источник «Медузы» в партии власти.

У Владислава Суркова сложились хорошие отношения с Дмитрием Медведевым, который руководил администрацией президента в 2003-2005 годах. По словам бывшего правительственного чиновника, именно назначенный главой АП в 2003 году Медведев помог Суркову сохранить пост, когда Владимир Путин намеревался уволить первого замглавы АП после ухода его шефа — руководителя администрации Александра Волошина.

После того, как в 2008 году Медведев стал президентом, влияние кремлевского политического куратора даже усилилось. «Дмитрий Медведев дал ему карт-бланш на всю политику. Конечно, с президентом проговаривались решения, он мог предложить что-то свое, но Суркову он в этом вопросе полностью доверял», — говорит бывший кремлевский чиновник.

Вокруг ушедшего в правительство Владимира Путина начал формироваться альтернативный АП политический центр. Этой работой занимался пришедший в правительство на пост главы аппарата кабмина Вячеслав Володин. Ее итогом стало создание Общероссийского народного фронта как пропутинского движения весной 2011 года — оно должно было стать основной силой на очередных выборах в Госдуму. При этом Дмитрий Медведев не исключал, что он поработает еще один президентский срок; на это рассчитывал и Владислав Сурков.

Однако в сентябре 2011 года на съезде «Единой России» Владимир Путин и Дмитрий Медведев объявили о рокировке: Путин должен был баллотироваться на пост президента в 2012-м, а глава государства — перейти на пост премьер-министра.

Потребность в каком-то отдельном путинском движении пропала, на выборы в качестве основной партии власти вновь отправилась «Единая Россия». Уже тогда стало понятно, что Сурков покинет Кремль вслед за Медведевым.

В декабре 2011 года единороссы смогли набрать по итогам голосования 49,3% голосов и едва не потеряли большинство в Думе. В Москве и других городах России развернулись протесты по поводу фальсификации выборов. Уже в конце декабря Владислав Сурков уступил свой пост в администрации президента Вячеславу Володину. «Это и так бы произошло, какие бы результаты выборов ни были, были бы протесты или нет», — уверяет «Медузу» бывший кремлевский чиновник. Хотя провал прикормленных Кремлем «молодежек» с точки зрения охранителей режима был очевиден: оказалось, они не смогли ничего противопоставить серьезным уличным протестам.

Сразу несколько собеседников «Медузы» рассказали, что Сурков безукоризненно выполнил главное правило кремлевской политики: после отставки не вмешивался в сферу, которую курировал до того. «Он сдал Володину ключи от кабинета и команду. Многие переприсягнули и остались работать», — вспоминает ушедший вместе с Сурковым чиновник АП.

Один из ключевых работников внутриполитического блока АП времен Владислава Суркова Борис Раппопорт вернулся в Кремль уже при Сергее Кириенко, занявшем пост первого замглавы АП после Володина — он работает в управлении по обеспечению деятельности Госсовета. Однако к его назначению, по заверению источника «Медузы» в АП, Сурков отношения не имеет. «[Глава управления Александр] Харичев тоже работал в АП при Суркове и отлично знает Раппопорта, поэтому и позвал его на работу. Сейчас администрация сотрудничает и с сурковскими, и с володинскими — кто готов работать за деньги, добро пожаловать», — говорит он и смеется.

Бывший первый замглавы АП сразу перешел в правительство, где первое время курировал соцферу. После прихода Медведева на пост премьера Владислав Сурков предсказуемо возглавил аппарат правительства — и теперь занялся сферой инноваций. «Он деятельный человек, старался что-то делать и там, показывать какие-то результаты», — уверяет бывший работник АП.

В новом статусе он вел себя достаточно вольно: в мае 2013 года в Лондонской школе экономики чиновник раскритиковал работу Следственного комитета, который возбудил уголовное дело по поводу хищений в центре «Сколково» (его работу курировал сам Сурков). Последовала публичная перепалка вице-премьера с пресс-секретарем СК Владимиром Маркиным, опубликовавшим статью в газете «Известия» — без упоминания Суркова, но с цитатами его выступления в Лондоне и упреками в его адрес. «Я графоманию не комментирую», — сказал по поводу статьи сам вице-премьер. 7 мая ему пришлось подать в отставку.

Однако уже в том же месяце Сурков был назначен помощником Путина по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. В этих республиках власть неоднократно менялась в результате уличных протестов. Несмотря на их полную финансовую зависимость от Москвы, элиты этих государств весьма условно контролируются Кремлем.

Человек, работавший с Владиславом Сурковым, вспоминает, что непризнанные республики в Грузии в середине нулевых и начале 2010-х курировало внутриполитическое управление АП. Опыт работы российских чиновников в то время с Абхазией и Южной Осетией он называет негативным.

«Как-то я сидел в кабинете мэра одного из абхазских городов, и тут к нему зашел его подчиненный и сообщил, что в республику прибыл один из российских чиновников. „Деньги [помощь со стороны российского бюджета] он привез? Если нет, то пусть идет на ***“. Так работать, конечно, нельзя, но с этим Россия почему-то мирилась и мирится», — возмущается он.

Вскоре Сурков получил полномочия фактического куратора украинского направления в Кремле. Он ездил в Киев в январе и феврале 2014 года, что связывалось с попытками Москвы помочь президенту Украины Виктору Януковичу удержать власть.

«Война и кровь». Как Сурков работал с Донбассом

После начала горячей фазы конфликта на востоке Украины Владислав Сурков занялся его «урегулированием»: в частности, взял на себя политическое кураторство непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые были провозглашены на референдуме в мае 2014 года. «К работе в ДНР и ЛНР Сурков пытался привлечь бывших сотрудников АП, знакомых ему, но далеко не все шли навстречу: одно дело внутренняя политика, другое — война и кровь», — рассказывает близкий к АП источник «Медузы».

Летом 2014 года в результате наступления Киева республики оказались на грани существования — вплоть до возможного взятия украинскими военными Донецка и Луганска. Но в августе войска ДНР и ЛНР, поддержанные российскими военными-«отпускниками» (по выражению главы ДНР Александра Захарченко), предприняли широкомасштабное контрнаступление на юге Донецкой области. Часть украинских соединений попала в «котел», и в начале сентября 2014-го Киев вынужденно пошел на заключение «минских соглашений» с Россией при посредничестве Запада.

С усилением российского военного присутствия в регионе Кремль усилил и политический контроль над самопровозглашенными республиками Донбасса, постепенно меняя их лидеров, выдавливая неугодных полевых командиров и политиков — например, Игоря Стрелкова (Гиркина), Игоря Безлера, Павла Губарева и других. Некоторые из них, включая Стрелкова, после отъезда в Москву стали радикальными критиками Кремля и Суркова в частности, попав в медийные «стоп-листы».

Искренние сторонники идеи «Новороссии» и полной военной победы над Киевом менялись на удобные Кремлю фигуры вроде политтехнолога Александра Бородая, возглавлявшего ДНР с мая по август 2014 года (до Александра Захарченко). Правительством ЛНР тем летом руководил российский пиарщик и политтехнолог Марат Баширов.

Провал «Новороссии»

В Кремле шли споры относительно дальнейшей судьбы республик. «По самопровозглашенному статусу ДНР и ЛНР в 2014-м Сурков думал, что это на год максимум», — рассказывает «Медузе» источник, близкий к Суркову.

На этот счет Сурков дискутировал с Сергеем Глазьевым, тогдашним советником Путина. Бывший первый замглавы АП выступал за то, чтобы республики жили самостоятельно с небольшим числом кураторов. «Ястреб» Глазьев же, публично говоривший даже про ввод «бесполетной зоны» в Донбассе (запрет полетов, который в случае нарушения повлечет за собой удар по воздушному судну), ратовал за «полный внешний контроль» — как при Советском Союзе работали с Кубой и Вьетнамом.

У Глазьева поначалу «сетка на Украине была сильнее, чем у Суркова, но потом Владислав Юрьевич перехватил инициативу, сегодня Глазьев не влияет на работу Москвы в регионе»; об этом говорил еще в конце 2014 года источник «Газеты.ру» в материале о том, как на востоке Украины работают кремлевские кураторы. Под сеткой подразумевается сеть активистов и лидеров общественных мнений, готовых сотрудничать с Москвой. «В Кремле многие хотели отдать республики Киеву, но Путин однажды им сказал: „Югославию повторять не буду“, — вспоминает занимавшийся политикой Кремля на украинском направлении источник. — Поэтому в Москве готовы только варианты федерализации Украины или приднестровский типа непризнанной республики».

В конце 2014 года из управления АП по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией уволился глава одного из его департаментов Владимир Авдеенко, а затем замначальника управления Борис Рапопорт.

Источники «Газеты.ру» связывали это с провалом протестных акций на Украине — их информационной поддержкой якобы занимались люди Суркова. Осенью 2014 году противники киевской власти — коммунисты, бывшие члены и сторонники «Партии регионов» Януковича, активисты из Крыма, сторонники федерализации и другие сочувствующие ДНР и ЛНР группы — организовывали демонстрации в Харькове, Одессе, Днепропетровске и других восточных регионах. Однако акции едва набирали несколько сотен человек и серьезного влияния на обстановку в регионе не оказали.

К концу лета Служба безопасности Украины постаралась взять под контроль всех пророссийских активистов для борьбы с сепаратистскими настроениями. Многих судили по террористическим и экстремистским статьям, за госизмену. Тогда московские кураторы никому из политических активистов не рекомендовали протестовать открыто, а подпольной части протеста помогали российские спецслужбы, утверждают источники «Медузы» в силовых органах ДНР.

К лету 2014 года окончательно провалился проект «Новороссии» — создания еще нескольких самопровозглашенных республик на востоке Украины. В команде Суркова так и не справились с задачей по укреплению доверия к России в регионе, провалив информационную кампанию и другую работу на востоке страны, пояснил источник «Медузы», участвовавший в этих событиях.

Источник «Медузы» , работавший в структурах ДНР и ЛНР, отмечал постоянные «колебания линии Кремля» по отношению к Украине. Он разделил работу Кремля в Донбассе и по Украине на два больших этапа. Весной 2014 года Кремль еще рассчитывал сохранить целостность Украины с установлением пророссийской власти. В Москве хотели прекратить военные действия и добиться определенных компромиссных действий между ДНР, ЛНР и остальной Украиной, вплоть до референдума о воссоединении.

Второй этап подразумевал уже долгий конфликт: старт государственного строительства в ЛНР и ДНР во второй половине 2014 года, а потом торги по «минским соглашениям». На этом этапе кремлевские кураторы вели информационную войну через СМИ и соцсети, а также лидеров мнений, пытаясь переломить общественные настроения на Украине — и добиться смены элит в Киеве.

Кто помимо Суркова курирует Украину

Сурков никогда не был единственным смотрящим за Украиной со стороны Кремля.

Минобороны курировало военное сотрудничество. 5-я служба ФСБ (оперативной информации и международных связей) отвечала за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР. Служба поддерживала, например, главу госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республики Игорем Плотницким; в ноябре 2017 года последнего свергли силовики. Накануне стрельбы на Майдане к Януковичу приезжал генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа — глава «пятерки», заявлял глава ВСК Верховной Рады по расследованию расстрелов демонстрантов в Киеве Геннадий Москаль.

Вице-премьер Дмитрий Козак осуществлял общее экономическое руководство. Заместитель министра экономического развития Сергей Назаров курировал промышленность республик. Помимо Минэка от других российских ведомств также выделены профильные замминистры, участвовавшие в закрытых селекторных совещаниях с главами ведомств непризнанных республик.

Во внутренних правительственных документах и в кулуарах чиновники называют ДНР и ЛНР зонами Т1 и Т2: бюджет этих образований по большей части сформирован из российских денег.

Среди других влиятельных игроков на украинском направлении — украинский «младоолигарх» Сергей Курченко, чьи «Внешторгсервис» и «Газальянс» контролируют экспорт непризнанных республик; кум Владимира Путина, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, активно проявивший себя в переговорах по обмену пленными между Киевом и Москвой.

О конкуренции и разногласиях между Сурковым и другими игроками со стороны Кремля в Донбассе рассказывали источники «Медузы», близкие к правительству и Кремлю. Козак вообще на протяжении последних лет считался возможным сменщиком Суркова на украинском направлении.

Бывший чиновник АП и собеседник, близкий к руководству Госдумы, объяснил «Медузе», что по вопросам Украины, ДНР и ЛНР у Суркова не было решающего голоса: «Он не мог позвонить силовикам и сказать: тут операцию отменяем, а тут наоборот активизируемся; что-то решалось в МИДе, что-то на уровне бизнес-контактов». Для думского источника Госдумы — это свидетельство слабости позиций Суркова.

Близкий к Суркову человек, наоборот, полагает, что если бы бывший внутриполитический куратор имел полноту полномочий, «то такого бардака в ДНР и ЛНР бы не было». Сурков, по его словам, должен был осуществлять некую «общую координацию» и политическое сопровождение, но силовики не ориентировались на мнение помощника президента: политика в военных условиях уходила на второй план.

Тревожные звонки

Сигналы о возможной отставке Суркова не переставили поступать с 2014 года.

Но открытый «тревожный звоночек» прозвенел в октябре 2018-го. Тогда Путин подписал указ о преобразовании управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству. Близкий к Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков объяснял реорганизацию тремя причинами: включением в понятие «приграничное сотрудничество» работы, связанной с геополитическими амбициями России, «рутинизацию» «минского процесса» и госстроительства в ДНР и ЛНР и, наконец, преимущество лаконичности — в сферу ответственности автоматически попадали все приграничные территории. В результате реформы все сотрудники управления, в котором работали несколько десятков человек, были уведомлены о выводе за штат, половине предложили искать новую работу.

Через несколько месяцев, в апреле 2019 года пост главы профильного управления АП покинул Олег Говорун — ближайший соратник Суркова. Тогда источники РБК назвали основные причины возможной отставки Суркова: это тупиковость украинского направления — «минские соглашения» не исполняются. «При нашей жизни проблемы с ДНР и ЛНР не решить, это вопрос следующих поколений», — говорил источник, близкий к Кремлю. Упоминался конфликт команды Суркова с силовиками, в частности с ФСБ. Спецслужба, по сути, перехватила у Суркова часть полномочий по политическому курированию республик, отмечал источник «Медузы», работавший с Кремлем по украинскому направлению.

«С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы [Владимира] Зеленского вообще все остановилось», — говорит собеседник «Медузы», работавший с Сурковым. По его словам, помощник президента и его команда по сути прекратили работать с лидерами общественного мнения и элитами на Украине, формировать идеологию, заниматься проектами федерализации и дестабилизации Украины, защиты русского языка, церковными вопросами. «Все это было фактически в орбите его управления по приграничному сотрудничеству, — отмечает источник. — Но все инициативы по направлению в последние годы исходили только от Медведчука, МИД, Козака и других игроков».

По словам источника, не все было гладко и в республиках, где «стали петь свою песню» новые влиятельные силы со своими политическими и финансовыми интересами вроде Курченко и Медведчука. В обменных процессах Сурков и его команда также почти не участвовали.

Другой претензией к Суркову стали выборы президента, в которых он ставил на Юлию Тимошенко, а Медведчук — на Юрия Бойко. В итоге победил Зеленский, который к Суркову относился негативно. Работавший с Сурковым источник отмечает, что возможности «выхода на Зе и Коломойского» (основным спонсором кампании Зеленского считается украинский бизнесмен Игорь Коломойский) у Суркова были задолго до президентских выборов, но он ими пренебрег. Человек, близкий к Суркову, в разговоре с «Медузой» ссылался на то, что к Коломойскому «плохо относится Владимир Путин». При этом собеседник «Медузы», работавший с Сурковым, пояснил, что новый президент Украины не относился к помощнику президента как к надежному переговорщику.

Как Песков «подпортил игру»

В субботу, 25 января, одновременно с Чеснаковым о возможном уходе помощника президента в своем телеграме писал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов: «Украинское направление отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку».

За день до этого, 24 января, президент Владимир Путин своим указом назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака на пост замруководителя администрации президента. До этого Козак курировал в правительстве топливно-энергетический комплекс и промышленность, в сферу его влияния входил и экономический сектор непризнанных республик, основанный на добыче угля. Козак с приходом в АП получил и политические полномочия в вопросах Донбасса; соответственно, роль Владислава Суркова сводилась почти к нулю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Ведомостям» сказал, что указ об отставке Суркова не видел, а тезис об изменении политики на украинском направлении «отражает только личную точку зрения тех, кто об этом говорит».

«Песков, очевидно, решил сделать еще обиднее Суркову, — прокомментировал источник, работавший на украинском направлении Кремля. — Чеснаков объявил об отставке в субботу и заранее, чтобы поднять меньше шума — и [чтобы] не казалось, что его уволили. Поскольку, как только объявят о функционале Козака на новом посту, все станет понятно. Песков подпортил игру».

«Решение было принято давно — это отложенная отставка, — подытоживает политолог Вадим Самодуров, знакомый с Сурковым. — Как таковой последней капли не было. Накопилась критическая масса просчетов. Территории [ДНР и ЛНР] стали неуправляемы к 2017 году. Санкционное давление стало очень чувствительным. Путин понял, что увяз в проблемах со сбитым „боингом“, санкциями, необходимостью вливать деньги до конца жизни».

По его мнению, Россия потеряла Донбасс, потому что не оправдались ожидания и надежды жителей республик на помощь Москвы. «Творческий подход к политике и управлению, который практиковал Сурков, хорош для постмодернистских театральных постановок и произведений Натана Дубовицкого (творческий псевдоним Суркова — прим. „Медузы“), — полагает он. — Но применительно к реальной жизни — это катастрофа. Вся политика по украинскому направлению и Донбассу оказалась провальной. И никто теперь не понимает, что делать с этом воплощенным в реальности римейком на произведения Пелевина в авторской трактовке Суркова».

Источник в АП, тем не менее, не исключает, что Сурков еще будет играть роль в российской политике — причем во внутренней.

Владимир Дергачев, Андрей Перцев

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