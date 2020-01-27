Автоновости: Вместо «треног» — в Подмосковье появились новые дорожные «камеры-скворечники»

27.01.2020, 14:58, Новости дня

Технологическое обновление парка комплексов автоматической фиксации нарушений приведет и к изменению концепции отлова нерадивых водителей. Вместо уже привычных придорожных камер на мобильных треногах будут задействовать камеры, установленные на крыше автомобиля.

Мобильные посты нового типа способны фиксировать скорость до 350 км/ч на расстоянии до 100 метров, но их главное отличие в другом. Камеры типа "Скат-С" установлены на крышах автомобилей Lada Granta, а сами автомобили имеют броскую тематическую окраску. Кроме того, к мобильному посту будет прилагаться еще и оператор в спецодежде.

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В компании-операторе областной системы камер "МВС-Груп" изданию "Коммерсант" заявили, что общее число камер на дорогах Подмосковья в результате реформ не изменится: мобильные комплексы на треногах будут уступать свое место постам нового типа.

Сейчас в области действует 1,2 тысячи стационарных и 200 мобильных камер.

Оператор рассчитывает, что яркие и заметные мобильные посты станут более заметными на дороге: их не получится спрятать от водителей с тем же успехом, как это бывает с треногами. Соответственно, новая форма камер будет служить по большей части профилактике нарушений.

Между тем, эксперты издания утверждают, что, скорее всего, на такое перевооружение в "МВС-Груп" пошли в основном из-за негатива, накопившегося у водителей в адрес треног и обслуживающих их гражданских специалистов.



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