Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима

В освобождении нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше большую роль сыграли солдаты Красной армии, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на мемориальной церемонии в парижском музее Холокоста, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима.

«27 января 1945 года отважные солдаты Красной армии вступили за колючую проволоку территории концлагеря. Они еще не знали в тот момент, что идут по пеплу огромной братской могилы, где погибли более миллиона человек», – сказал Макрон, передает ТАСС. В числе погибших в лагере смерти было более 75 тыс. французов.

«Наш долг помнить о прошлом, помнить о всех жертвах Холокоста, чтобы строить настоящее. Об этой трагедии необходимо постоянно рассказывать новым поколениям», – добавил президент Франции, подчеркнув опасность возвращения антисемитизма в Европе.

«Возвращающийся антисемитизм – это не проблема евреев, это проблема всех нас», – заметил Макрон.

Французский лидер отметил, что «нельзя мириться с расизмом, отрицанием преступлений нацистов, посягательством на историческое наследие и идеалы». «Мы не должны уступать», – сообщил Макрон.

«Работа по увековечению памяти жертв не закончена, необходимо собирать все факты, бороться с забвением», – добавил президент.

«В этом задача музея Холокоста, где сегодня открылась обновленная стена памяти», – сказал Макрон, добавив, что у современного общества есть «долг перед жертвами и перед праведниками, спасавшими евреев».

В понедельник в польском Освенциме проходят мероприятия, посвященные 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау». На торжества прибудут делегации из разных стран, однако президента РФ Владимира Путина Польша не пригласила.

Посол РФ в Польше заявил, что Польша в долгу перед СССР за освобождение от фашизма.

Об освобождении Освенцима газете ВЗГЛЯД рассказал ветеран войны Иван Степанович Мартынушкин.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден.





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