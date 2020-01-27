В РФ задержан японский шпион

Японского подданного задержали в РФ за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале, заявили в МИДе.

Об этом информирует РИА «Новости».

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