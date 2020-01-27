В РФ задержан японский шпион

Японского подданного задержали в РФ за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале, заявили в МИДе.
Об этом информирует РИА «Новости».
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Последнее: Французские производители вина уже терпят убытки из-за введённых США пошлин на ввоз французского вина и опасаются дальнейшего повышения тарифов, пишет Sud Ouest. Как поясняет издание, пошлины были введены Вашингтоном в качестве ответной меры на субсидирование Европейским союзом компании Airbus. При этом, по опасениям производителей вина, в ближайшие месяцы Белый дом может и дальше ужесточать торговую […]
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