Стала известна причина смерти протоирея Чаплина

27.01.2020, 14:51, Новости дня

Врачи после проведенного вскрытия сообщили, что протоиерей Всеволод Чаплин скончался от инфаркта.

Кроме того, по словам медиков, смерти священнослужителя способствовали другие заболевания, в том числе, астма и острая ишемическая болезнь сердца, информирует Рен ТВ.

В воскресенье умер настоятелб московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. У 51-летнего священнослужителя произошла внезапная остановка сердца.

Отпевание протоиерея состоится в среду, 29 января, в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков.

Протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла эпоха церковной жизни. 



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