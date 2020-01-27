Стала известна причина смерти протоирея Чаплина

Врачи после проведенного вскрытия сообщили, что протоиерей Всеволод Чаплин скончался от инфаркта.
Кроме того, по словам медиков, смерти священнослужителя способствовали другие заболевания, в том числе, астма и острая ишемическая болезнь сердца, информирует Рен ТВ.
В воскресенье умер настоятелб московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. У 51-летнего священнослужителя произошла внезапная остановка сердца.
Отпевание протоиерея состоится в среду, 29 января, в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, его возглавит секретарь патриарха Кирилла, протопресвитер Владимир Диваков.
Протоиерей Андрей Новиков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что со смертью Чаплина ушла эпоха церковной жизни.
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