Гречка в России за год подорожала почти на 50%

Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли на 45%, в некоторых регионах — почти в два раза.
Средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли на 45%, в некоторых регионах — почти в два раза, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор», входящей в экосистему Сбербанка.
«Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля», — говорится в предоставленных материалах.
«Самый сильный рост цен на гречку зафиксирован в Пермском крае — на 91%, на 82% гречка подорожала в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. В некоторых регионах, однако, крупа подешевела: в Еврейской автономной области (минус 12%), Чукотском автономном округе (минус 8%), Ямало-Ненецком (минус 5%) и Ненецком (минус 3%)», — рассказали в компании.
Между тем с начала текущего года рост цены на ядрицу заметно сбавил темп: согласно данным Росстата, гречневая крупа за период с 14 по 20 января подорожала на 0,3%, а с начала 2020 года — на 1,5%.
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