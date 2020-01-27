МКС разваливается, возможна разгерметизация

27.01.2020, 14:45, Разное

Новые задачи поставлены перед специалистами в связи с коррозией на Международной космической станции. Им предстоит разработать специальный аппарат для поиска и выявления проблемных участков в корпусе МКС.

Изначально, расчетный срок эксплуатации МКС составлял 15 лет, позже страны участники проекта решили продлить срок эксплуатации до 2020 года, а сейчас планируется увеличить его до 2024 года. Летом 2019 года, исполнительный директор Роскосмоса сообщил что есть возможность продлить работу станции до 2030 года, но международные специалисты не согласны с его утверждением.

По последним заявлениям российских ученых, занимающихся проблемами МКС, в жилых модулях российского отсека, космонавтами обнаружено 130 мест коррозии, которые могут стать причиной разгерметизации станции. Причиной коррозии признана плохая вентиляция так называемых холодных зон станции, где велика вероятность появления конденсата. К наиболее опасным зонам отнесли три иллюминатора, стену туалета и потолок.



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