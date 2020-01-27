Новый потенциально опасный астероид приближается к Земле

Очередной астероид из группы «Аполлонов» приближается к Земле.
По сообщению НАСА астероид 163373, открытый 23 октября 1995 году, размером до 1000 метров приблизится к нашей планете и пролетит совсем рядом по космическим меркам 15 февраля. Опасность этого астероида состоит в том что он имеет орбиту, которая пересекается с орбитой Земли, что может привести к тому что они столкнутся, это и относит его к категории опасных космический тел.
На сегодняшний момент расчетное минимальное расстояние между Землей и астероидом — 5,7 млн. километров, это примерно в 15 раз больше расстояния между Землей и Луной.
Следующий полет, мы надеемся что в этот раз он обойдет нашу планету стороной, вблизи нашей планеты произойдет в 2075 году.
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