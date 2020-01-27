Россиянка решила продать свою дочь за 440 тысяч рублей

На объявление отреагировала бдительная гражданка, которая поспешила сообщить полицейским.

Жительница Ставропольского края выставила на продажу свою дочь. От своего ребенка 36-летняя гражданкарешила избавиться еще во время беременности. Поскольку рождение было запланировано на декабрь, она решила заранее побеспокоиться о том, чтобы сбыть «товар».

По данным Следственного комитета, гражданкаразместила объявление о том, что продает малютку в соцсетях. На объявление обратила внимание бдительная жительница и тут же сообщила об этом в полицию.

Далее следователи действовали по стандартному сценарию. По заданию полицейских, с «продавщицей» связались, чтобы якобы приобрести ребенка. В результате мать ребенка задержали во время «покупки». В отношении нее возбудили уголовное дело.

Малышку отвезли в больницу и передали в руки врачам. После медобследования девочку передадут сотрудникам органов опеки и попечительства.

Продажа новорожденных в последнее время стала обыденным делом. К примеру, в Твери бабушка с дедушкой решили продать за 400 тысяч рублей внука. От малыша отказалась мать, а старики оказались не в состоянии были растить ребенка, вот и решили «навариться».

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