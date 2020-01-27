Российская делегация пригрозила покинуть ПАСЕ

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российская сторона покинет ассамблею, если ее полномочия ограничат.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее в ПАСЕ отказались от предложения представителя делегации Британии провести срочные дебаты по вопросу состояния демократии в России.

До этого ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. С инициативой выступил, в частности, литовский делегат Зингерис Эмануэлис.

Кроме того, сообщалось, что грузинская делегация в ПАСЕ потребует пересмотреть разрешение на возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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