Российская делегация пригрозила покинуть ПАСЕ

Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что российская сторона покинет ассамблею, если ее полномочия ограничат.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее в ПАСЕ отказались от предложения представителя делегации Британии провести срочные дебаты по вопросу состояния демократии в России.
До этого ряд представителей ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. С инициативой выступил, в частности, литовский делегат Зингерис Эмануэлис.
Кроме того, сообщалось, что грузинская делегация в ПАСЕ потребует пересмотреть разрешение на возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Французские производители вина уже терпят убытки из-за введённых США пошлин на ввоз французского вина и опасаются дальнейшего повышения тарифов, пишет Sud Ouest. Как поясняет издание, пошлины были введены Вашингтоном в качестве ответной меры на субсидирование Европейским союзом компании Airbus. При этом, по опасениям производителей вина, в ближайшие месяцы Белый дом может и дальше ужесточать торговую […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Германии для борьбы с гололедом планируют использовать рассол от огурцов / 15 декабря
- Обнаружена неожиданная опасность пальмового масла / 24 января
- В киевском музее Булгакова открылась выставка “Бег” / 24 ноября
- Путин обсудил с Зеленским по телефону передачу кораблей и газовую проблематику / 26 ноября
- Зеленский о «стене» с Донбассом: Это последний план. Я бы очень не хотел, чтобы мы его применили / 13 декабря
- 62% украинцев считают, что оккупированные Донецкая и Луганская области должны вернуться на прежних условиях — опрос / 7 декабря
- Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера / 15 января
- В Лондоне порезали картину Пикассо «Бюст женщины» / 1 января