Ты тоже можешь!: «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

ARDA Car Wash Equipment – производитель оборудования и комплектующих для автомоек самообслуживания. Компания создана в 2018 году в Ставрополе. Ее основатель – Семен Гаспарян, в штате которого работают 30 человек. Первые вложения, как и первая прибыль, составили 60 тысяч рублей, а сейчас годовой оборот компании достиг 50 млн рублей. География поставок – РФ и СНГ. В ближайших планах – войти в тройку ключевых игроков российского рынка.
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