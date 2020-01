Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес обвинила экс-бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии. Об этом певица заявила в интервью National Public Radio.

«Я чувствую, что была жертвой определенных злоупотреблений», – сообщила Гомес. Поводом для откровений о личной жизни стала песня Lose You to Love Me из ее последнего альбома. Певица призналась, что посвятила ее экс-бойфренду. «Я чувствовала, что не получила уважительного завершения [отношений]. Мне нужен был способ, чтобы сказать это», – объяснила Гомес историю написания песни.

По словам певицы, она смогла дать оценку происходящему только со временем. Гомес также подчеркнула, что не считает семилетние отношения с певцом «худшим периодом своей жизни». «Опасно продолжать жить с менталитетом жертвы»,– заявила певица.

Представители пе Бибера оставили зобвинения Гомес без комментариев.

Селена Гомес и 26-летний канадский музыкант Джастин Бибер расстались в 2018 году, после того как певец тайно сделал предложение модели Хейди Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина. Гомес и Бибер встречались с 2010 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Французские производители вина уже терпят убытки из-за введённых США пошлин на ввоз французского вина и опасаются дальнейшего повышения тарифов, пишет Sud Ouest. Как поясняет издание, пошлины были введены Вашингтоном в качестве ответной меры на субсидирование Европейским союзом компании Airbus. При этом, по опасениям производителей вина, в ближайшие месяцы Белый дом может и дальше ужесточать торговую […]