Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии

27.01.2020, 14:42, Новости дня

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес обвинила экс-бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии. Об этом певица заявила в интервью National Public Radio. 

«Я чувствую, что была жертвой определенных злоупотреблений», – сообщила Гомес. Поводом для откровений о личной жизни стала песня Lose You to Love Me из ее последнего альбома. Певица призналась, что посвятила ее экс-бойфренду. «Я чувствовала, что не получила уважительного завершения [отношений]. Мне нужен был способ, чтобы сказать это», – объяснила Гомес историю написания песни. 

По словам певицы, она смогла дать оценку происходящему только со временем. Гомес также подчеркнула, что не считает семилетние отношения с певцом «худшим периодом своей жизни». «Опасно продолжать жить с менталитетом жертвы»,– заявила певица. 

Представители пе Бибера оставили зобвинения Гомес без комментариев. 

Селена Гомес и 26-летний канадский музыкант Джастин Бибер расстались в 2018 году, после того как певец тайно сделал предложение модели Хейди Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина. Гомес и Бибер встречались с 2010 года. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Французские производители вина уже терпят убытки из-за введённых США пошлин на ввоз французского вина и опасаются дальнейшего повышения тарифов, пишет Sud Ouest. Как поясняет издание, пошлины были введены Вашингтоном в качестве ответной меры на субсидирование Европейским союзом компании Airbus. При этом, по опасениям производителей вина, в ближайшие месяцы Белый дом может и дальше ужесточать торговую […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика