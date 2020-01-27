Селена Гомес обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес обвинила экс-бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии. Об этом певица заявила в интервью National Public Radio.
«Я чувствую, что была жертвой определенных злоупотреблений», – сообщила Гомес. Поводом для откровений о личной жизни стала песня Lose You to Love Me из ее последнего альбома. Певица призналась, что посвятила ее экс-бойфренду. «Я чувствовала, что не получила уважительного завершения [отношений]. Мне нужен был способ, чтобы сказать это», – объяснила Гомес историю написания песни.
По словам певицы, она смогла дать оценку происходящему только со временем. Гомес также подчеркнула, что не считает семилетние отношения с певцом «худшим периодом своей жизни». «Опасно продолжать жить с менталитетом жертвы»,– заявила певица.
Представители пе Бибера оставили зобвинения Гомес без комментариев.
Селена Гомес и 26-летний канадский музыкант Джастин Бибер расстались в 2018 году, после того как певец тайно сделал предложение модели Хейди Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина. Гомес и Бибер встречались с 2010 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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