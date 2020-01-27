ПАСЕ отказалась проводить срочные дебаты по вопросу демократии в России

Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась от предложения представителя делегации Великобритании провести срочные дебаты по вопросу состояния демократии в России.

Против предложения политической группы «Европейские консерваторы», озвученного представителем Великобритании Айаном Лиддел-Грейнджером выступили 134 депутата. Поддержали данное обсуждение 54 депутата, еще 21 воздержались, передает ТАСС.

Ранее ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии. С инициативой выступил, в частности, литовский делегат Зингерис Эмануэлис.

Кроме того, сообщалось, что грузинская делегация в ПАСЕ потребует пересмотреть разрешение на возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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