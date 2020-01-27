Жителя Астрахани заподозрили в 130 изнасилованиях своей малолетней дочери

Жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери. Подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.

— По версии следствия, в период с 2005 по 2019 год 40-летний житель Астрахани совершал в отношении своей малолетней дочери 2000 года рождения насильственные действия сексуального характера и изнасилования, – сообщается на сайте регионального следственного управления.

На данный момент зафиксировано 130 эпизодов преступлений, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сейчас подозреваемый задержан.

Напомним, в сентябре продержавшего ребенка в рабстве 10 лет педофила приговорили в Москве к 20 годам колонии строгого режима.

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