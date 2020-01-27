Вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина госпитализирована в Москве

В Москве, как передает телеграмм-канал Mash, госпитализирована вдова Андрея Миронова. Лариса Голубкина пожаловалась на ухудшение самочувствия.

79-летняя актриса обратилась за помощью к медикам, после чего ее направили на обследование. Голубкина, по информации СМИ, находится в терапевтическом отделении больницы под наблюдением профессиональных медиков уже несколько дней. Предположительно, у знаменитой кинозвезды – проблемы с давлением.



В январе появились сведения, что Анастасия Сарычева планирует снять картину, основанную на биографии Миронова и Голубкиной. Действия станут разворачиваться в отеле «Метрополь», выбранном режиссером. Создатели проекта хотят опровергнуть слухи, что между знаменитой парой никогда не было любви, а брак являлся лишь выгодной сделкой.

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