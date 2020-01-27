В Новосибирске застрелили главу местного ЖСК

В центре Новосибирска застрелили председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова.

«Утром в Центральном районе Новосибирска было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемого в совершении преступления», – сообщили в региональном СУ СК, передает РИА «Новости».

Источник агентства заявил, что неизвестный застрелил выстрелом в голову председателя ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова.

Местные СМИ отмечают, что инцидент произошел рядом с офисом ЖСК, на улице Каменской, у входа на территорию местной школы.

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