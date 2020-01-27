Поправки в Конституцию определят роль местного самоуправления в структуре публичной власти

Поправки в Конституцию укрепят позиции региональных парламентов и определят роль органов местного самоуправления в структуре публичной власти, сообщил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон, секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш.
Он напомнил, что местное самоуправление не входит в систему органов власти, что снижает эффективность осуществления полномочий органами местного самоуправления.
«Поправка позволит реализовать принцип единства системы власти, а самое главное, повысит эффективность деятельности органов местного самоуправления и органов госвласти в интересах людей», – считает Мякуш, слова которого приводятся на сайте ЕР.
По его словам, «предложения главы государства очень конкретны, задача рабочей группы – отточить формулировки и провести работу с юридической точки зрения».
Ранее сообщалось о проблемах с привлечением желающих работать на муниципальном уровне. Так, власти Томской области из-за маленьких зарплат не смогли найти претендентов на должности глав районных администраций, информирует «Интерфакс». Вице-губернатор региона Анатолий Рожков не сказал размер зарплат глав районов, но отметил, что многие из них могут рассчитывать на получение соцподдержки для семей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума. Напомним, 20 января президент Владимир Путинвнес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагаетсязакрепить нормы об индексации пенсий, зависимостивеличины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам впрезиденты идепутатам и т. д. 23 января Госдума единогласноприняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект.
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